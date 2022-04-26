Эдгарс Ринкевичс - "Украина успешна, раз кремль угрожает Третьей мировой"

08:44 26 апреля Киев, Украина

Глава МИД Латвии: Раз Кремль угрожает Третьей мировой, это явный признак – Украина успешна





Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность". Российские угрозы начать Третью мировую войну – четкий показатель, насколько Вооруженные силы Украины успешны в обороне против полномасштабного вторжения оккупантов из РФ. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность".

"Если Россия угрожает Третьей мировой войной, это явный признак того, что Украина преуспевает", – написал латвийский министр.

Ринкевичс подчеркнул, что союзники "не должны поддаваться российскому шантажу", взамен должны "удвоить нашу поддержку Украины и санкций против России".



"Только твердый и последовательный подход может восстановить международный правопорядок", – констатировал глава МИД Латвии.



22 апреля в Госдепе заявили, что США и НАТО пытаются убедить Путина в том, что любое применение им ЯО будет катастрофой для него и России в целом.



Ядерный шантаж, который Путин активно использует в ходе вторжения России в Украину, с большой вероятностью приведет к росту спроса на ЯО, считает эксперт по РФ.



23 апреля президент Зеленский сказал, что применить ЯО могут только неадекватные люди, и не исключил, что Путин может на это пойти.



Прошлый президент США Трамп считает, что Путин угрожает миру ядерной войной, "потому что все ее боятся". "Я бы сказал ему, что у нас есть гораздо больше и мощнее, чем у тебя", добавил он.



Ринкевичс о расширении НАТО: "Где Альянс – там мир, где Россия – война".