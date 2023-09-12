Е-декларирование: Зеленский ветировал закон

Президент Владимир Зеленский ветировал закон №9534 о возобновлении электронного декларирования, не предусматривающего немедленного возобновления публичного доступа в реестр деклараций.
Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Напомним, 5 сентября Верховная рада приняла в целом законопроект №9534 о возвращении е-декларирования, однако не поддержала правку о немедленном открытии реестра е-деклараций .
6 сентября на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать законопроект №9534 и вернуть его в парламент для возобновления публичного доступа в реестр деклараций. Обращение за день набрало необходимое количество подписей.
6 сентября на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать законопроект №9534 и вернуть его в парламент для возобновления публичного доступа в реестр деклараций. Обращение за день набрало необходимое количество подписей.
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