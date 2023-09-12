Е-декларирование: Зеленский ветировал закон

14:59 12 сентября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский ветировал закон №9534 о возобновлении электронного декларирования, не предусматривающего немедленного возобновления публичного доступа в реестр деклараций.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
"Утром поступил из Верховной Рады Украины закон, который сохранял ограничения по электронному декларированию. Ограничения неприемлемы. Декларации должны быть открытыми. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро", – отметил глава государства.
 
Напомним, 5 сентября Верховная рада приняла в целом законопроект №9534 о возвращении е-декларирования, однако не поддержала правку о немедленном открытии реестра е-деклараций .

6 сентября на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать законопроект №9534 и вернуть его в парламент для возобновления публичного доступа в реестр деклараций. Обращение за день набрало необходимое количество подписей.