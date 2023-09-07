Е-декларирование: украинцы обратились к Зеленскому, чтобы он ветировал законопроект

07:31 07 сентября Киев, Украина





В обращении отмечается, что закон не выполнил самое главное требование общества – открыть данные о "военном" состоянии чиновников, оставив информацию о состоянии власти закрытой еще на год. Президента Владимира Зеленского просят наложить вето на законопроект №9534 и вернуть его в парламент для возобновления публичного доступа к реестру деклараций. Опубликованная 6 сентября петиция набрала более 40 тысяч голосов из необходимых 25 000.В обращении отмечается, что закон не выполнил самое главное требование общества – открыть данные о "военном" состоянии чиновников, оставив информацию о состоянии власти закрытой еще на год.

"А значит, лишили граждан и журналистов инструмента контроля за действиями должностных лиц и главного предохранителя коррупции во время войны. Таким шагом народные депутаты пошли против заявлений Евросоюза, послов G7 и депутатов Европарламента", - пишет автор петиции Александр Ябченко.

Он призывает президента ветировать и вернуть в Верховную Раду проект закона №9534 с требованием немедленно обеспечить публичный доступ в реестр деклараций без ожидания годового срока.