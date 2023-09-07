Е-декларирование: украинцы обратились к Зеленскому, чтобы он ветировал законопроект

Президента Владимира Зеленского просят наложить вето на законопроект №9534 и вернуть его в парламент для возобновления публичного доступа к реестру деклараций. Опубликованная 6 сентября петиция набрала более 40 тысяч голосов из необходимых 25 000.
В обращении отмечается, что закон не выполнил самое главное требование общества – открыть данные о "военном" состоянии чиновников, оставив информацию о состоянии власти закрытой еще на год.
В обращении отмечается, что закон не выполнил самое главное требование общества – открыть данные о "военном" состоянии чиновников, оставив информацию о состоянии власти закрытой еще на год.
Он призывает президента ветировать и вернуть в Верховную Раду проект закона №9534 с требованием немедленно обеспечить публичный доступ в реестр деклараций без ожидания годового срока.
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