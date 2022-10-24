Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность премьер-министра

Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера консерваторов и премьера Великобритании.
Бывшего премьер-министра цитирует BBC.
Бывшего премьер-министра цитирует BBC.
В то же время, он отметил, что "хорошо подготовлен", чтобы обеспечить победу консерваторов на всеобщих выборах в 2024 году.
Что известно
- 19 октября, министр внутренних дел Великобритании Суэлла Брейверман ушла в отставку из- за нарушения правил безопасности, вместо нее министерство возглавил бывший министр транспорта Грант Шаппс. Она стала уже вторым членом правительства премьера Лиз Трасс, покинувшим пост в последние дни.
- 20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии на фоне политического кризиса. Трасс будет оставаться в должности премьер-министра, пока не будет избран ее преемник.
- В тот же день стало известно, что занимавший должность до Трасс Борис Джонсон выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах главы британского правительства на фоне отставки Трасс.
- Впоследствии СМИ сообщили , что Джонсон в субботу, 22 октября, вернулся в Лондон, чтобы принять участие в борьбе за кресло британского главы правительства.
- Лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт 21 октября первой объявила о своем участии в борьбе за должность премьер-министра Великобритании после отставки Лиз Трасс.
- 23 октября бывший министр финансов Британии Риши Сунак официально объявил о выдвижении на должность премьер-министра и главы Консервативной партии.
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