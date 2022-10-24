Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность премьер-министра

"Есть очень большая вероятность того, что я добьюсь успеха на выборах с членами Консервативной партии — и что я действительно могу вернуться на Даунинг-стрит в пятницу. Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это было бы просто не правильно. Вы не можете эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте" - заявил Джонсон.