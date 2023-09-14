Джонсон: Украине требуется конкретное вооружение, а не только слова поддержки

Бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, раскритиковал темпы оказания помощи Украине со стороны своих союзников и призвал к предоставлению большего количества вооружений Киеву.
Об этом в среду, 13 сентября, он написал в колонке для издания Spectator.
В своей статье Джонсон подчеркнул необходимость предоставления украинским вооруженным силам переносных зенитно-ракетных комплексов для борьбы с российскими вертолетами, систем ПВО Patriot для обеспечения защиты от атак из воздуха, а также более дальнобойной артиллерии, включая системы ATACMS для поражения российских позиций. Он подчеркнул важность скорейшего предоставления этих средств.
Об этом в среду, 13 сентября, он написал в колонке для издания Spectator.
В своей статье Джонсон подчеркнул необходимость предоставления украинским вооруженным силам переносных зенитно-ракетных комплексов для борьбы с российскими вертолетами, систем ПВО Patriot для обеспечения защиты от атак из воздуха, а также более дальнобойной артиллерии, включая системы ATACMS для поражения российских позиций. Он подчеркнул важность скорейшего предоставления этих средств.
Бывший премьер-министр подчеркнул, что Украине необходимо не только слова поддержки, но и конкретное вооружение, чтобы успешно завершить борьбу. Он выразил беспокойство по поводу задержек в предоставлении необходимой помощи и призвал к действиям.
Он также подчеркнул, что в случае победы путина в этой войне, это может представлять угрозу для всего мирового порядка и демократии.
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