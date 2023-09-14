Джонсон: Украине требуется конкретное вооружение, а не только слова поддержки

08:18 14 сентября Киев, Украина





Об этом в среду, 13 сентября, он написал в колонке для издания Spectator.



В своей статье Джонсон подчеркнул необходимость предоставления украинским вооруженным силам переносных зенитно-ракетных комплексов для борьбы с российскими вертолетами, систем ПВО Patriot для обеспечения защиты от атак из воздуха, а также более дальнобойной артиллерии, включая системы ATACMS для поражения российских позиций. Он подчеркнул важность скорейшего предоставления этих средств. Бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон , раскритиковал темпы оказания помощи Украине со стороны своих союзников и призвал к предоставлению большего количества вооружений Киеву.Об этом в среду, 13 сентября, он написал в колонке для издания Spectator.В своей статье Джонсон подчеркнул необходимость предоставления украинским вооруженным силам переносных зенитно-ракетных комплексов для борьбы с российскими вертолетами, систем ПВО Patriot для обеспечения защиты от атак из воздуха, а также более дальнобойной артиллерии, включая системы ATACMS для поражения российских позиций. Он подчеркнул важность скорейшего предоставления этих средств.

"Я задавал этот вопрос ранее, и задаю его снова: чего мы ждем?" - спросил Джонсон в своей статье.



Бывший премьер-министр подчеркнул, что Украине необходимо не только слова поддержки, но и конкретное Бывший премьер-министр подчеркнул, что Украине необходимо не только слова поддержки, но и конкретное вооружение , чтобы успешно завершить борьбу. Он выразил беспокойство по поводу задержек в предоставлении необходимой помощи и призвал к действиям.

"Почему мы всегда так медленно реагируем? Как мы можем смотреть украинцам в глаза и объяснять задержку? В течение всей этой войны мы недооценивали украинцев и переоценивали путина, и сегодня мы продолжаем делать ту же ошибку", - подчеркнул Джонсон.



Он также подчеркнул, что в случае победы путина в этой войне, это может представлять угрозу для всего мирового порядка и демократии.