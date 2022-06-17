Джонсон снова посетил с необъявленным визитом столицу Украины

17:48 17 июня Киев, Украина





Об этом сообщает Sky News.



Джонсон должен был прибыть на мероприятие в Донкастере и произнести речь перед парламентариями и представителями бизнеса, но в последнюю минуту прекратил участие в нем.



Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Джонсон прибыл в Киев. Глава государства выложил в Telegram видео встречи британского премьера. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 17 июня, прибыл в Украину с необъявленным визитом Об этом сообщает Sky News.Джонсон должен был прибыть на мероприятие в Донкастере и произнести речь перед парламентариями и представителями бизнеса, но в последнюю минуту прекратил участие в нем.Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Джонсон прибыл в Киев. Глава государства выложил в Telegram видео встречи британского премьера.

"Многие дни этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании тверда и решительна. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона", — написал Зеленский.



Он также выложил фотографии со встречи.



Сам Джонсон также выложил фотографии с Зеленским в Twitter.



По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, стороны во время встречи обсудили "необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству".



Это уже второй визит британского премьера в Украину с начала полномасштабной войны.