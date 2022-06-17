Джонсон снова посетил с необъявленным визитом столицу Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 17 июня, прибыл в Украину с необъявленным визитом.
Об этом сообщает Sky News.
Джонсон должен был прибыть на мероприятие в Донкастере и произнести речь перед парламентариями и представителями бизнеса, но в последнюю минуту прекратил участие в нем.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Джонсон прибыл в Киев. Глава государства выложил в Telegram видео встречи британского премьера.
Об этом сообщает Sky News.
Джонсон должен был прибыть на мероприятие в Донкастере и произнести речь перед парламентариями и представителями бизнеса, но в последнюю минуту прекратил участие в нем.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Джонсон прибыл в Киев. Глава государства выложил в Telegram видео встречи британского премьера.
Он также выложил фотографии со встречи.
Сам Джонсон также выложил фотографии с Зеленским в Twitter.
По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, стороны во время встречи обсудили "необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству".
Это уже второй визит британского премьера в Украину с начала полномасштабной войны.
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