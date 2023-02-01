Джонсон призвал Запад предоставить Украине все необходимое вооружение

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, во время переговоров с высокопоставленными политиками по усилению поддержки Украины, призвал передать ВСУ все необходимое вооружение.
Об этом он заявил Fox News.
Отвечая на вопрос о ситуации с истребителями F-16, Джонсон поддержал предоставление Украине всех необходимых видов оружия.
Об этом он заявил Fox News.
Отвечая на вопрос о ситуации с истребителями F-16, Джонсон поддержал предоставление Украине всех необходимых видов оружия.
Джонсон считает, что нужно "сэкономить время, сэкономить деньги, сохранить жизни и дать украинцам то, что им нужно, как можно скорее".
Он отверг идею о том, что президент россии владимир путин может быть готов превратить войну в ядерный конфликт.
Он отверг идею о том, что президент россии владимир путин может быть готов превратить войну в ядерный конфликт.
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