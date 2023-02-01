Джонсон призвал Запад предоставить Украине все необходимое вооружение

15:43 01 февраля Киев, Украина





Об этом он заявил Fox News.



Отвечая на вопрос о ситуации с истребителями F-16, Джонсон поддержал предоставление Украине всех необходимых видов оружия. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон , во время переговоров с высокопоставленными политиками по усилению поддержки Украины, призвал передать ВСУ все необходимое вооружение.Об этом он заявил Fox News.Отвечая на вопрос о ситуации с истребителями F-16, Джонсон поддержал предоставление Украине всех необходимых видов оружия.

"Все, что я скажу, это то, что каждый раз, когда мы говорим, что будет ошибкой предоставлять такой-то один предмет оружия, мы в конечном итоге делаем это, и это заканчивается тем, что это правильная вещь для Украины", - сказал Джонсон.

"Я помню, как мне говорили, что это была плохая идея дать им противотанковые ракеты. На самом деле они были незаменимы, и Соединенные Штаты - во времена Дональда Трампа - предоставили им также и Javelin. Они были незаменимы в боях для отражения российских танков", - сказал бывший глава британского правительства.

"Люди говорили, что не надо давать HIMARS. Я помню, как спорили о реактивных системах залпового огня, РСЗО. На самом деле они оказались бесценными для украинцев. То же самое мы говорили о танках", - добавил он.

Джонсон считает, что нужно "сэкономить время, сэкономить деньги, сохранить жизни и дать украинцам то, что им нужно, как можно скорее".



Он отверг идею о том, что президент россии владимир путин может быть готов превратить войну в ядерный конфликт.