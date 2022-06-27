Джонсон призвал Макрона прекратить регулярные переговоры с путиным

12:14 27 июня Киев, Украина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что любые попытки переломить ход войны путем ведения переговоров с путиным , приведут лишь к усилению нестабильности в мире.

Об этом Джонсон заявил на встрече с французским президентом Эмманюэлем Макроном на полях саммита G7 в Германии.



При этом Макрон и Джонсон согласились, что ситуация в Украине находится в критической точке. В связи с этим необходимо продолжать поддерживать Киев для укрепления его позиций.



На полях саммита G7 Джонсон также назвал «невероятным» единство Запада в ответе на вторжение путина в Украину. При этом он призвал политиков честно признавать возможные последствия, которые эта поддержка может иметь для их собственных стран. Однако, по мнению британского премьера, цена отказа от помощи Киеву будет выше той, что Запад платит за нее сейчас.



В МИД россии отреагировали на заявление Джонсона о необходимости прекратить попытки договориться с путиным. Официальный представитель ведомства мария захарова назвала это высказывание «чудовищным».



Президент Франции Эммануэль Макрон был одним из немногих западных лидеров, которые поддерживали диалог с путиным с самого начала вторжения рф в Украину. Сам Макрон утверждал, что с декабря провел в телефонных беседах с российским лидером более 100 часов и уже сбился со счета.



Эти контакты подвергались критике со стороны руководства других европейских государств. В частности, свое недовольство выражали премьер-министр Италии Марио Драги, премьер Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.