Джонсон прерывает отпуск на Карибах, чтобы сразиться за кресло премьера Британии

13:54 21 октября Киев, Украина





Как сообщает The Telegraph, Джонсон отдыхает в Доминиканской республике — почти в 7 тысячах километров от Великобритании. На фоне отставки Лиз Трасс он решил вернуться в Великобританию. Ожидается, что политик прибудет в Лондон ночным рейсом в субботу, 22 октября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прерывает свой отпуск на Карибских островах и возвращается в королевство, чтобы принять участие в борьбе за пост премьер-министра страны.Как сообщает The Telegraph, Джонсон отдыхает в Доминиканской республике — почти в 7 тысячах километров от Великобритании. На фоне отставки Лиз Трасс он решил вернуться в Великобританию. Ожидается, что политик прибудет в Лондон ночным рейсом в субботу, 22 октября.

"Источники сообщают, что Джонсон вернется не раньше утра субботы на регулярном рейсе British Airways, который вылетает в пятницу в 18:00 по местному времени и летит всю ночь с остановкой в Антигуа. Самолет должен приземлиться в аэропорту Гатвик в 9 :30 утра", - пишет издание.

Источники журналистов также отметили, что Джонсон искал пути скорейшего возвращения в королевство. В частности, он мог вылететь американской авиакомпанией или реквизировать частный самолет, чтобы успеть оказаться в Лондоне уже в пятницу.

"У Джонсона достаточно богатых покровителей, которые могли бы профинансировать такой полет. Его кампания, если он будет баллотироваться, также будет хорошо финансироваться, хотя досрочные выборы руководства будут стоить очень недорого", - отмечает The Telegraph.

При этом источники издания из близкого окружения Джонсона дали понять, что политик может получить поддержку консерваторов. По их словам, Джонсон уже посылает сообщения в WhatsApp потенциальным поклонникам и тем, кто организовывал его поддержку на местах для возвращения на Даунинг-стрит.