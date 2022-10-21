Джонсон прерывает отпуск на Карибах, чтобы сразиться за кресло премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прерывает свой отпуск на Карибских островах и возвращается в королевство, чтобы принять участие в борьбе за пост премьер-министра страны.
Как сообщает The Telegraph, Джонсон отдыхает в Доминиканской республике — почти в 7 тысячах километров от Великобритании. На фоне отставки Лиз Трасс он решил вернуться в Великобританию. Ожидается, что политик прибудет в Лондон ночным рейсом в субботу, 22 октября.
Как сообщает The Telegraph, Джонсон отдыхает в Доминиканской республике — почти в 7 тысячах километров от Великобритании. На фоне отставки Лиз Трасс он решил вернуться в Великобританию. Ожидается, что политик прибудет в Лондон ночным рейсом в субботу, 22 октября.
Источники журналистов также отметили, что Джонсон искал пути скорейшего возвращения в королевство. В частности, он мог вылететь американской авиакомпанией или реквизировать частный самолет, чтобы успеть оказаться в Лондоне уже в пятницу.
При этом источники издания из близкого окружения Джонсона дали понять, что политик может получить поддержку консерваторов. По их словам, Джонсон уже посылает сообщения в WhatsApp потенциальным поклонникам и тем, кто организовывал его поддержку на местах для возвращения на Даунинг-стрит.
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