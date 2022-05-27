Джонсон предложил Зеленскому создать антироссийский союз - СМИ

Премьер Британии Борис Джонсон предложил главнокомандующему Украины Владимиру Зеленскому создать европейский альянс против росийской федерации.
Об этом сообщает Corriere Della Sera.
Отмечается, что из-за невнятной позиции отдельных стран по перспективе членства Украины в ЕС Джонсон выступил с предложением новой системы политических, экономических и военных союзов. Предполагается, что в новый альянс могут собраться страны, недовольные позицией ЕС и ответом Германии на военную агрессию рф.
По данным источников, Джонсон продвигает эту идею уже более месяца. Впервые он представил ее украинскому президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Киев 9 апреля.
Предложенная модель Европейского Содружества будет включать Великобританию как лидера организации и такие страны, как Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.
Отмечается, что пока Киев не занял определенной позиции по данной инициативе. Однако украинская элита убедилась, что в Германии и Франции мало кто надеется на поражение владимира путина, с чем связаны проволочки с санкциями против россии и поставками оружия.
Как пишет издание, Зеленский ждет саммита лидеров Евросоюза 23 июня и их решения по статусу кандидата на вступление в ЕС. Но не факт, что решение этого саммита будет таким, на который рассчитывает Украина. Поскольку оно может вызвать протесты Албании и Северной Македонии, которые годами ждут статуса кандидата.
Отмечается, что Евросоюз может ограничится туманным заявлением о наличии у Киева европейской перспективы. В этом случае Зеленский может более серьезно отнестись к предложению Джонсона.
Отмечается, что из-за невнятной позиции отдельных стран по перспективе членства Украины в ЕС Джонсон выступил с предложением новой системы политических, экономических и военных союзов. Предполагается, что в новый альянс могут собраться страны, недовольные позицией ЕС и ответом Германии на военную агрессию рф.
По данным источников, Джонсон продвигает эту идею уже более месяца. Впервые он представил ее украинскому президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Киев 9 апреля.
Предложенная модель Европейского Содружества будет включать Великобританию как лидера организации и такие страны, как Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.
Отмечается, что пока Киев не занял определенной позиции по данной инициативе. Однако украинская элита убедилась, что в Германии и Франции мало кто надеется на поражение владимира путина, с чем связаны проволочки с санкциями против россии и поставками оружия.
Как пишет издание, Зеленский ждет саммита лидеров Евросоюза 23 июня и их решения по статусу кандидата на вступление в ЕС. Но не факт, что решение этого саммита будет таким, на который рассчитывает Украина. Поскольку оно может вызвать протесты Албании и Северной Македонии, которые годами ждут статуса кандидата.
Отмечается, что Евросоюз может ограничится туманным заявлением о наличии у Киева европейской перспективы. В этом случае Зеленский может более серьезно отнестись к предложению Джонсона.
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