Джонсон предложил Украине создать союз, который станет альтернативой ЕС

Борис Джонсон предлагает Украине отказаться от намерений по вступлению в ЕС и совместно с Великобританией строить новое содружество государств от Балтики до Черного моря с Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и в перспективе другими странами такими, как Турция.
Об этом пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, Джонсон говорит об «альянсе государств, ревностно относящихся к своему суверенитету, имеющих либеральный подход к экономике и готовых быть максимально непримиримыми по отношению к военной угрозе из москвы».
По сообщению Corriere, Джонсон высказал эту идею Зеленскому еще во время визита в Киев 9 апреля. Власти Украины пока не заняли определенной позиции по этому вопросу, но и не стали немедленно от нее отказываться. По мнению журналистов, Зеленский ждет исхода саммита Евросоюза 23 июня, на котором может быть принято решение о предоставлении Украины статуса кандидата в ЕС.
В последние недели Евросоюз так и не смог согласовать шестой пакет санкций против россии, который должен был включать эмбарго на российскую нефть, тем временем, как отмечает газета, военная и финансовая помощь Украине со стороны Великобритании превышает европейскую, а помощь Польши — немецкую, французскую и итальянскую. В случае, если статус кандидата в ЕС Украине предоставлен не будет, Киев может рассмотреть предложение Джонсона всерьез, считают журналисты.
Corriere della Sera признает, что появление в публичном пространстве слухов об идее Джонсона может быть связано с желанием надавить на европейских лидеров в преддверии саммита, а сам проект может быть задуман британским премьером как козырь в переговорах с Евросоюзом, касающихся «Брекзита». Газета отмечает, что задумка может оказаться «колоссом на глиняных ногах», поскольку у Великобритании нет таких возможностей, как у ЕС, для поддержки Украины, а Польша и страны Балтии могут не согласиться участвовать в альянсе, который усложнит их отношения с Евросоюзом.
Разногласия между странами Запада по поводу военной помощи Украине, усиления санкций против россии и того, каким путем добиваться прекращения войны, являются одной из главных тем последних недель. Как отмечает The New York Times, в руководстве Эстонии и Польши о владимире путине говорят как о военном преступнике, с которым нет смысла разговаривать, в то время как лидеры богатейших стран ЕС, таких как Франция и Италия, опасаясь последствий затяжной войны для экономики своих стран, призывают к мирным переговорам с россией.
В Украине резкую реакцию вызвали, в частности, слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в результате мира ни одна из воющих сторон не должна быть «унижена», а также мнение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, что Украина не должна пытаться отвоевать захваченные россией до 24 февраля территории.
По сообщению Corriere, Джонсон высказал эту идею Зеленскому еще во время визита в Киев 9 апреля. Власти Украины пока не заняли определенной позиции по этому вопросу, но и не стали немедленно от нее отказываться. По мнению журналистов, Зеленский ждет исхода саммита Евросоюза 23 июня, на котором может быть принято решение о предоставлении Украины статуса кандидата в ЕС.
В последние недели Евросоюз так и не смог согласовать шестой пакет санкций против россии, который должен был включать эмбарго на российскую нефть, тем временем, как отмечает газета, военная и финансовая помощь Украине со стороны Великобритании превышает европейскую, а помощь Польши — немецкую, французскую и итальянскую. В случае, если статус кандидата в ЕС Украине предоставлен не будет, Киев может рассмотреть предложение Джонсона всерьез, считают журналисты.
Corriere della Sera признает, что появление в публичном пространстве слухов об идее Джонсона может быть связано с желанием надавить на европейских лидеров в преддверии саммита, а сам проект может быть задуман британским премьером как козырь в переговорах с Евросоюзом, касающихся «Брекзита». Газета отмечает, что задумка может оказаться «колоссом на глиняных ногах», поскольку у Великобритании нет таких возможностей, как у ЕС, для поддержки Украины, а Польша и страны Балтии могут не согласиться участвовать в альянсе, который усложнит их отношения с Евросоюзом.
Разногласия между странами Запада по поводу военной помощи Украине, усиления санкций против россии и того, каким путем добиваться прекращения войны, являются одной из главных тем последних недель. Как отмечает The New York Times, в руководстве Эстонии и Польши о владимире путине говорят как о военном преступнике, с которым нет смысла разговаривать, в то время как лидеры богатейших стран ЕС, таких как Франция и Италия, опасаясь последствий затяжной войны для экономики своих стран, призывают к мирным переговорам с россией.
В Украине резкую реакцию вызвали, в частности, слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в результате мира ни одна из воющих сторон не должна быть «унижена», а также мнение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, что Украина не должна пытаться отвоевать захваченные россией до 24 февраля территории.
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