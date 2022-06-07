Джонсон остается премьером Великобритании

"Для сохранения своего поста Джонсону было необходимо набрать как минимум половину и один голос представителей партии в свою поддержку, то есть как минимум 180 голосов. Премьера поддержали 211 депутатов. 148 были против. Согласно партийным правилам, Джонсон гарантирован от на год от проведения подобной процедуры", - сообщает ВВС.