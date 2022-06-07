Джонсон остается премьером Великобритании
09:31 07 июня Киев, Украина
Британский парламент выразил вотум доверия действующему премьеру Борису Джонсону, который теперь может остаться на своейм посту.
Об этом сообщает ВВС.
Сообщается, что поддержку Джонсону высказали 211 депутатов
при минимуме 180.
"Для сохранения своего поста Джонсону было необходимо набрать как минимум половину и один голос представителей партии в свою поддержку, то есть как минимум 180 голосов. Премьера поддержали 211 депутатов. 148 были против. Согласно партийным правилам, Джонсон гарантирован от на год от проведения подобной процедуры", - сообщает ВВС.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии