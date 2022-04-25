Джонсон и генсек ООН обсудили Украину

09:16 25 апреля Киев, Украина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек ООН Антониу Гутерриш в воскресенье, 24 апреля, провели переговоры. Об этом сообщили в офисе главы правительства.

Темой беседы стала война в Украине, развязанная Россией. Так, Джонсон назвал действия российского лидера Владимира Путина в Украине "приторной и откровенной агрессией", которая имеет разрушительные последствия для украинского народа.



Стороны выразили общую обеспокоенность по поводу нападений в осажденных российскими войсками районов, таких как Мариуполь и Херсон, а также обсудили необходимость обеспечить прекращение огня, способствовать гуманитарным усилиям и позволить мирным жителям уехать.

"Премьер-министр ясно дал понять важность глобальной солидарности с Украиной, при этом Великобритания продолжает тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы поддержать Украину в ее обороне", - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, 26 апреля Гутерриш посетит Москву, где встретится с Путиным. Через два дня после этого он отправится с визитом в Киев.