Джонсон и генсек ООН обсудили Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек ООН Антониу Гутерриш в воскресенье, 24 апреля, провели переговоры. Об этом сообщили в офисе главы правительства.
Темой беседы стала война в Украине, развязанная Россией. Так, Джонсон назвал действия российского лидера Владимира Путина в Украине "приторной и откровенной агрессией", которая имеет разрушительные последствия для украинского народа.
Стороны выразили общую обеспокоенность по поводу нападений в осажденных российскими войсками районов, таких как Мариуполь и Херсон, а также обсудили необходимость обеспечить прекращение огня, способствовать гуманитарным усилиям и позволить мирным жителям уехать.
Стороны выразили общую обеспокоенность по поводу нападений в осажденных российскими войсками районов, таких как Мариуполь и Херсон, а также обсудили необходимость обеспечить прекращение огня, способствовать гуманитарным усилиям и позволить мирным жителям уехать.
Напомним, 26 апреля Гутерриш посетит Москву, где встретится с Путиным. Через два дня после этого он отправится с визитом в Киев.
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