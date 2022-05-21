Джо Байден спешит подписать документ о выделении $40 млрд Украине

Как сообщил 20 мая телеканал CNN, законопроект о предоставлении Украине помощи на сумму 40 миллиардов долларов направляется в Южную Корею на подпись президенту США Джо Байдену.
Как уточнил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, доставка документа для подписи не является необходимостью, но Байден настоял.
Как известно, накануне американский лидер прибыл в Южную Корею с трехдневным официальным визитом. Далее он отправится в Японию.
Напомним, 19 мая Сенат США окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на рекордные 40 млрд долларов. Законопроект поддержали 86 сенаторов, против выступили 11 законодателей.
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