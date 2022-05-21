Джо Байден спешит подписать документ о выделении $40 млрд Украине

Как сообщил 20 мая телеканал CNN, законопроект о предоставлении Украине помощи на сумму 40 миллиардов долларов направляется в Южную Корею на подпись президенту США Джо Байдену.

Как уточнил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, доставка документа для подписи не является необходимостью, но Байден настоял.

"Президент действительно намерен подписать законопроект, пока находится в дороге, чтобы документ мог вступить в силу как можно быстрее. Условия этого прорабатываются прямо сейчас, чтобы он мог получить его и подписать", - отметил советник.

Как известно, накануне американский лидер прибыл в Южную Корею с трехдневным официальным визитом. Далее он отправится в Японию.

Напомним, 19 мая Сенат США окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на рекордные 40 млрд долларов. Законопроект поддержали 86 сенаторов, против выступили 11 законодателей.