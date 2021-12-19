Джо Байден и Олаф Шольц обговорили ситуацию на границе Украины

10:22 11 Декабрь Киев, Украина

После разговора с Путиным, Джо Байден провел ряд переговоров с лидерами европейских стран, заинтересованных в мирном разрешении ситуации на границе Украины и России. Состоялся такой разговор и с вступившим на пост канцлера ФРГ Олафом Шольцем. Для Шольца это был первый разговор с главой Белого дома в таком статусе.

О результатах разговора сообщили соответствующие пресс-службы. В сообщениях указывается, что главы Белого дома и Бундестага обговорили ситуацию, которая сложилась на украино-российской границе, те угрозы, которые она несет, и пути ее разрешения.

Прежде всего, Байден поздравил Шольца с вступлением в должность. Оба руководителя еще раз заявили о желании дальше продолжать сотрудничество во всех сферах, в том числе и в борьбе с мировой угрозой пандемии и глобального потепления.