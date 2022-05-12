Джилл Байден обратилась к путину

09:59 12 мая Киев, Украина

Джилл Байден обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину из-за войны против Украины.

Джилл поделилась впечатлениями от общения с украинскими беженцами в Словакии и Румынии, а также в Ужгороде.

"Невозможно выйти из зоны, где идет война, не изменившись. Вам не нужно видеть горе глазами, потому что чувствуешь его сердцем. Горе – это то, что прикрывает лицо, как вуаль", - сообщила первая леди США по итогам встречи с украинскими матерями.

По словам первой леди США, во время встречи с Еленой Зеленской та попросила ее помочь ей в оказании психологической помощи для украинцев, пострадавших от жестокой путинской агрессии.

"Она рассказала мне об изнасиловании женщин и детей и о многих детях, которые видели, как расстреливали и убивали людей, как сжигали их дома", - добавила Байден.