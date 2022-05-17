Джапарова: РФ незаконно продала Массандру и должна понести за это ответственность

19:45 14 декабря Киев, Украина

Как незаконный оккупант украинских территорий и имущества, находящегося на ее землях, РФ нарушила нормы международного права и должна понести за это ответственность.



Об этом заявила в Twitter замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна "Массандра" своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно и Российская Федерация будет нести за него ответственность", - подчеркнула замглавы МИД.

Джапарова о продаже Массандры оккупантами: Это решение юридически ничтожно и РФ будет нести ответственность 01



Подконтрольный Кремлю "парламент" оккупированного Крыма разрешил приватизировать предприятие по производству вин "Массандра". Стартовая цена определена в 627,4 миллиона рублей.



Вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщал ранее, что в отношении лиц, которые причастны к продаже винзавода "Массандра", а также в отношении будущих покупателей предприятия, будут введены как украинские, так и международные санкции.



14 декабря дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила 100% акций крымского винзавода "Массандра" за 5,327 млрд рублей.