Джапарова: РФ незаконно продала Массандру и должна понести за это ответственность

Как незаконный оккупант украинских территорий и имущества, находящегося на ее землях, РФ нарушила нормы международного права и должна понести за это ответственность.
Об этом заявила в Twitter замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Джапарова о продаже Массандры оккупантами: Это решение юридически ничтожно и РФ будет нести ответственность 01
Подконтрольный Кремлю "парламент" оккупированного Крыма разрешил приватизировать предприятие по производству вин "Массандра". Стартовая цена определена в 627,4 миллиона рублей.
Вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщал ранее, что в отношении лиц, которые причастны к продаже винзавода "Массандра", а также в отношении будущих покупателей предприятия, будут введены как украинские, так и международные санкции.
14 декабря дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила 100% акций крымского винзавода "Массандра" за 5,327 млрд рублей.
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