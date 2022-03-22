Джапарова прокомментировала принятую резолюцию ПАСЕ по ситуации с крымскими татарами

11:00 24 июня Киев, Украина





Принятая резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) , является проявлением поддержки тех, кто продолжает страдать от преследований российской оккупационной власти.

Об этом заявила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.

По словам Джапаровой, Кремлю не удалось дезинформировать и скрыть от мирового сообщества факты убийств, насильственных исчезновений, пыток, постановочных судебных процессов, дискриминации представителей крымскотатарского народа, уничтожение его представительских институтов и национальной идентичности крымскотатарского народа - осуществление всех противоправных практик, которые создают атмосферу страха, вражды и беззакония в Крыму.



Первый заместитель главы МИД выразила благодарность докладчице Торхильдур Сунне Аеварсдоттир за обстоятельный доклад, украинским парламентариям - за прекрасную работу и всем партнерам Украины - за непоколебимую поддержку в борьбе за восстановление территориальной целостности Украины и защиту прав человека на оккупированных территориях.