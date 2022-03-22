Джапарова прокомментировала принятую резолюцию ПАСЕ по ситуации с крымскими татарами

Принятая резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), является проявлением поддержки тех, кто продолжает страдать от преследований российской оккупационной власти.
Об этом заявила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.
По словам Джапаровой, Кремлю не удалось дезинформировать и скрыть от мирового сообщества факты убийств, насильственных исчезновений, пыток, постановочных судебных процессов, дискриминации представителей крымскотатарского народа, уничтожение его представительских институтов и национальной идентичности крымскотатарского народа - осуществление всех противоправных практик, которые создают атмосферу страха, вражды и беззакония в Крыму.
Первый заместитель главы МИД выразила благодарность докладчице Торхильдур Сунне Аеварсдоттир за обстоятельный доклад, украинским парламентариям - за прекрасную работу и всем партнерам Украины - за непоколебимую поддержку в борьбе за восстановление территориальной целостности Украины и защиту прав человека на оккупированных территориях.
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