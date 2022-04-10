Джапарова приветствовала решение ЕС продлить действие санкций против РФ

"Мы приветствуем решение Совета ЕС продлить действие санкций до 31.01.2022 года, направленных на конкретные секторы экономики Российской Федерации, из-за дестабилизации ситуации в Украине. Решение было принято с учетом того, что Минские договоренности не реализованы РФ в полном объеме", - написала она в Твиттере.