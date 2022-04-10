Джапарова приветствовала решение ЕС продлить действие санкций против РФ

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приветствовала решение Совета Европейского Союза продлить на шесть месяцев санкции против России за действия, направленные на дестабилизацию Украины.
По словам Джапаровой, продленные санкции:
- ограничивают доступ к рынкам капитала;
- запрещают формы финансовой помощи и импорт, экспорт, передачу оборонного материала и товары двойного назначения для военного использования или конечных военных пользователей;
- ограничивают доступ к чувствительным технологиям в энергетическом секторе.
Как сообщалось, впервые секторальные экономические санкции против России были введены Евросоюзом 31 июня 2014 года в ответ на действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине. Они были усилены в сентябре 2014 года и в марте 2015 года.
Эти меры включают ограничение доступа российских банков и компаний на рынки капиталов ЕС, запрещают финансовую помощь российским финансовым институтам. Санкции также запрещают прямой и косвенный импорт, экспорт или передачу всех оборонных материалов, устанавливают запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Санкции также ограничивают доступ РФ к определенным чувствительным технологиям, которые могут использоваться в энергетическом секторе, в частности в разведке нефти и ее добыче.
Кроме экономических санкций ЕС применяет против России другие ограничительные меры, в частности в ответ на попытку аннексии Крыма и Севастополя, а также за умышленную дестабилизацию Украины, которые включают дипломатические меры, индивидуальные санкции, включая запрет на путешествия и замораживание счетов, а также целенаправленные экономические меры, применяемые против экономических субъектов в Крыму и Севастополе.
Эти меры включают ограничение доступа российских банков и компаний на рынки капиталов ЕС, запрещают финансовую помощь российским финансовым институтам. Санкции также запрещают прямой и косвенный импорт, экспорт или передачу всех оборонных материалов, устанавливают запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Санкции также ограничивают доступ РФ к определенным чувствительным технологиям, которые могут использоваться в энергетическом секторе, в частности в разведке нефти и ее добыче.
Кроме экономических санкций ЕС применяет против России другие ограничительные меры, в частности в ответ на попытку аннексии Крыма и Севастополя, а также за умышленную дестабилизацию Украины, которые включают дипломатические меры, индивидуальные санкции, включая запрет на путешествия и замораживание счетов, а также целенаправленные экономические меры, применяемые против экономических субъектов в Крыму и Севастополе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии