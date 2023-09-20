Движение "Атеш" сообщает о перемещении кавказцев в Джанкое

Во временно оккупированном Крыму зафиксированы перемещения солдат, которые имеют кавказскую национальность, как сообщает партизанское движение "Атеш".
Согласно данным этого движения, наблюдается постоянное передвижение техники, которая доставляет и увозит военный персонал. Эти перемещения отмечены в районе вокзала Джанкоя.
По словам партизан, солдаты, принимающие участие в этом движении, характеризуются наличием больших сумок или мешков, они имеют короткую стрижку и гладко выбриты, а их военная форма выглядит совершенно новой, что свидетельствует о прибытии свежего контингента.
Согласно данным этого движения, наблюдается постоянное передвижение техники, которая доставляет и увозит военный персонал. Эти перемещения отмечены в районе вокзала Джанкоя.
По словам партизан, солдаты, принимающие участие в этом движении, характеризуются наличием больших сумок или мешков, они имеют короткую стрижку и гладко выбриты, а их военная форма выглядит совершенно новой, что свидетельствует о прибытии свежего контингента.
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