Двадцать депутатов пропустили все декабрьские заседания

14:09 21 декабря Киев, Украина

Согласно данным электронной регистрации, в декабре состоялось восемь пленарных заседаний ВР, 20 народных депутатов не явились ни на одно из них. 
 
Об этом сообщает "Комитет избирателей Украины", 21 декабря. 
"По данным Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" 20 народных депутатов не были зарегистрированы ни на одном заседании Рады в декабре. Еще 11 депутатов посетили лишь одно или два заседания Рады, 14 депутатов были зарегистрированы на трех заседаниях. Участие во всех заседаниях приняли половина парламентариев - 260 депутатов или 61%", - сообщили в организации.
Среди фракций и групп, как указали в КИУ, самые высокие показатели посещения у депутатов фракции "Европейская солидарность" и "Слуга народа". В среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 56,9% депутатов ЕС и 56,7% депутатов "Слуги народа". Несколько ниже показатели во фракции "Голос" и группы "Довира": в среднем на заседание Рады ходили 56,3% депутатов этих политических сил. Значительно ниже показатели посещения у депутатов группы "Довира" - 38%.

Самые низкие показатели посещения у депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" и ВО "Батькивщина". Только треть депутатов этих фракций были в среднем зарегистрированы на заседаниях Рады: 33,2% и 32,3% соответственно.