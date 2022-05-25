Двадцать депутатов пропустили все декабрьские заседания

Об этом сообщает "Комитет избирателей Украины", 21 декабря.

"По данным Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" 20 народных депутатов не были зарегистрированы ни на одном заседании Рады в декабре. Еще 11 депутатов посетили лишь одно или два заседания Рады, 14 депутатов были зарегистрированы на трех заседаниях. Участие во всех заседаниях приняли половина парламентариев - 260 депутатов или 61%", - сообщили в организации.