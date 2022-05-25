Двадцать депутатов пропустили все декабрьские заседания

Согласно данным электронной регистрации, в декабре состоялось восемь пленарных заседаний ВР, 20 народных депутатов не явились ни на одно из них.
Об этом сообщает "Комитет избирателей Украины", 21 декабря.
Среди фракций и групп, как указали в КИУ, самые высокие показатели посещения у депутатов фракции "Европейская солидарность" и "Слуга народа". В среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 56,9% депутатов ЕС и 56,7% депутатов "Слуги народа". Несколько ниже показатели во фракции "Голос" и группы "Довира": в среднем на заседание Рады ходили 56,3% депутатов этих политических сил. Значительно ниже показатели посещения у депутатов группы "Довира" - 38%.
Самые низкие показатели посещения у депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" и ВО "Батькивщина". Только треть депутатов этих фракций были в среднем зарегистрированы на заседаниях Рады: 33,2% и 32,3% соответственно.
Самые низкие показатели посещения у депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" и ВО "Батькивщина". Только треть депутатов этих фракций были в среднем зарегистрированы на заседаниях Рады: 33,2% и 32,3% соответственно.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии