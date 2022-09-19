Два крупнейших банка Турции прекратили прием карт российской платежной системы «Мир»

20:11 19 сентября Киев, Украина

В рамках исполнения санкций со стороны США банки Турции İş Bank и DenizBank, приняли решение отказаться от сотрудничества с российской платежной системой «Мир».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление кредитных организаций.



В сообщении İş Bank говорится, что кредитная организация не намерена брать на себя риски и уходить от исполнения санкций. Банк планирует вести свою деятельность «в соответствии с национальными и международными законами, правилами и принципами коммерческой деятельности».



Публичный отказ от сотрудничества с российской платежной системой произошел спустя всего 4 дня после появления информации о том, что Европейский союз и США оказались недовольны стремлением Турции нарастить уровень сотрудничества с россией. Речь, в частности, шла о платежной системе «Мир» — западные страны опасаются, что она может быть использована для обхода финансовых санкций.



россия, вероятно, делала ставку на финансовое сотрудничество с Турцией. В ходе недавнего визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана президент россии владимир путин сообщил о договоренности по расширению платежной инфраструктуры российской карты «Мир» на территории Турции, по его словам, это должно было значительно упростить жизнь российским туристам.



Американские и европейские власти ранее предупреждали пятерку крупнейших банков касательно рисков сотрудничества и помощи в обходе санкций, в их числе были: VakıfBank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank. Представители западных стран в ближайшие месяцы намерены ужесточить соблюдение санкционного режима и угрожают введением вторичных санкций в отношении лиц, которые помогают россии обходить их.

Напомним, в пятницу, 16 сентября, Управление по контролю за иностранными активами США объявило о введении санкций против гендиректора Национальной системы платежных карт (оператор «Мира») Владимира Комлева. Он был помещен в черный список с заморозкой всех активов и запретом на выдачу виз. Одновременно ведомство предупредило, что «Мир» может использоваться для транзакций с участием подсанкционных лиц, а поэтому структуры, расширяющие ее использование за пределами россии, могут сами стать объектом санкций.