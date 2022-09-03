Два дрона уничтожили и повредили российскую технику на $28,35 млн - Залужный

С 31 августа по 2 сентября одна пара турецких беспилотников Bayraktar ТВ2 уничтожила военную технику российских агрессоров общей стоимостью около $26,5 млн. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook в субботу, 3 сентября.
Залужный добавил, что общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники – $28,35 млн.
Ранее в субботу стало известно, что ВСУ отразили атаки на шесть населенных пунктов. При этом авиация Сил обороны совершила более 40 боевых вылетов для поддержки действий наземных группировок.
Также сообщалось, что за сутки 2 сентября ВСУ уничтожили не менее 350 российских оккупантов. Также враг потерял 25 танков, 37 бронемашин и другую технику.
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