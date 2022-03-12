Два человека в России прямо выступают за продолжение войны в Украине — глава ГУР Буданов
11:02 12 марта Киев, Украина
Только президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прямо выступают за продолжение полномасштабной войны с Украиной, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
«Начались большие проблемы в середине военно-политического руководства России. Сейчас только два человека абсолютно откровенно выступают за продолжение войны — это Шойгу и Путин. Даже военный генералитет выступает в основном против», — отметил Буданов.
Буданов добавил, что остальные военные пытаются это остановить разыми способами.
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