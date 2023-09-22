Дуда заявил, что спор из-за зерна не поссорит Украину и Польшу

16:35 22 сентября Киев, Украина

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что сотрудничество и поддержка Украины являются историческим измерением, и спор по поводу украинского зерна Варшава и Киев должны решить между собой.





По словам Дуды, Об этом он сказал во время выступления в Познани на конгрессе по восстановлению Украины Common Future ("Общее будущее").По словам Дуды, Польша с начала войны поддерживает Украину, прилагает все усилия, чтобы помочь ей не только удержать независимость, но и поддержать украинскую экономику.

"Это очень важное дело в контексте стремления Украины к членству в ЕС и которое Украина должна была выполнить для достижения этой цели. Цели нелегкие. Собственными силами Украина должна справиться с постсоветским наследием — должна побороть коррупцию, ввести прозрачные механизмы в экономике, обеспечить соблюдение законов, внедрить климатическое регулирование. Это большой шанс для страны, которая находится в состоянии войны, но это также и огромный шанс совершить прорыв", — сказал он.

Польский президент подчеркнул, что для него сотрудничество с Украиной и ее поддержка имеет историческое значение для обоих народов и стран.

"Я говорю это с полной серьезностью, это историческое измерение между нашими народами, между нашими странами. Я не верю, что один политический или юридический спор может уничтожить такой капитал и наследие, которое мы создали. Я не сомневаюсь, что спор о поставках зерна из Украины на польский рынок - абсолютно фрагментарный момент всех польско-украинских отношений. И я не верю, что при нормальных обстоятельствах он может на них существенно повлиять", — сказал Дуда.

По его словам, Украина и Польша должны между собой решить вопрос ввоза зерна, несмотря на большие эмоции.

"Говорят разные слова, иногда горькие, иногда даже, возможно, болезненные. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на это также с человеческой стороны. Это время больших эмоций для всех, особенно для тех, кто сегодня несет ответственность", - обратился президент. предпринимателей.

Дуда призвал польский бизнес помогать Украине и инвестировать в ее реконструкцию.