Дуда хочет собрать для Украины хотя бы бригаду танков Leopard

12:35 17 января Киев, Украина

Польша собирает коалицию стран, которые предоставят Украине немецкие танки Leopard 2 и надеется, что удастся сформировать хотя бы бронетанковую бригаду.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил, выступая на экономическом форуме в Давосе.

"Пять дней назад я объявил о нашем решении по танкам Leopard. Одна рота танков Leopard - это примерно 14 танков. Мы действительно решили отправить их в Украину. Но мы надеемся и пытаемся организовать большую поддержку для Украины", — сказал он.

Дуда надеется, что у ЕС есть союзники, которые дадут Украине еще танки, такие как Leopard, Challenger.

"Мы собираем эту коалицию, которая, я надеюсь, предоставит танки Leopard 2. Здесь мы рассчитываем на наших финских партнеров, имеющих эти танки. Есть ряд европейских стран, имеющих эти танки. Надеюсь, что союзники просто передадут несколько десятков этих танков, благодаря почему для Украины будет сформирована хотя бы бронетанковая бригада", — сказал президент Польши.

Дуда также надеется, что производитель танков Leopard 2 Германия также примет участие в этой "очень хорошей идее".

"Германия является частью альянса НАТО. И в этой ситуации, когда есть союзники, которые готовы дать свои танки Украине, это важный момент. Во-вторых, я вижу, что давление немецкой политической сцены и немецкого общественного мнения становится все сильнее. Поэтому я надеюсь, что результат всего этого приведет к этому крайне необходимому решению", - сказал он.

Президент Литвы Гитанас Науседа также выразил надежду, что канцлер Германии Олаф Шольц примет решение о передаче Украине танков Leopard 2.