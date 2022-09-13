ДТЭК за сутки восстановили электроснабжение для 4 тысяч семей в 16 населенных пунктах

18:24 13 сентября Киев, Украина

За сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 4 тысяч семей в 16 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщается на сайте компании во вторник, 13 сентября.



Самыми сложными направлениями остаются Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское, Славянское.



На данный момент в Донецкой области без света остаются 88 населенных пунктов.



ДТЭК Днепровские электросети восстановили электроснабжение в 8 населенных пунктах Днепропетровской области. Там свет вернули 2 793 семьи в Никопольском, Криворожском, Павлоградском и Синельниковском районах.