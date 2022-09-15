ДТЭК начала поставлять уголь государственным ТЭС для прохождения отопительного сезона

Компания ДТЭК Рината Ахметова начала поставлять уголь государственным теплоэлектростанциям для прохождения отопительного сезона.
Об этом рассказал гендиректор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.
По его словам, первая партия для государственных ТЭС составит 50 тысяч тонн угля, она уже отгружается.
Отметим, что несмотря на войну, шахтам ДТЭК удалось сохранить прошлогодний объем добычи угля.
В рамках подготовки к отопительному сезону ДТЭК Энерго отремонтирует 26 энергоблоков теплоэлектростанций. За семь месяцев на ремонтные работы потратили более миллиарда гривен.
Отметим, что несмотря на войну, шахтам ДТЭК удалось сохранить прошлогодний объем добычи угля.
В рамках подготовки к отопительному сезону ДТЭК Энерго отремонтирует 26 энергоблоков теплоэлектростанций. За семь месяцев на ремонтные работы потратили более миллиарда гривен.
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