ДТЭК начала поставлять уголь государственным ТЭС для прохождения отопительного сезона

15:48 15 сентября Киев, Украина

Компания ДТЭК Рината Ахметова начала поставлять уголь государственным теплоэлектростанциям для прохождения отопительного сезона.



Об этом рассказал гендиректор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

"Ближайшая зима – вызов для нас всех… Один из наших вкладов сегодня – поддержка государственной генерации углем собственной добычи. Она, как и все мы, сильно пострадала от войны. Поэтому угледобывающие предприятия ДТЭК Энерго обеспечивают топливом не только собственные теплоэлектростанции, которые являются приоритетом, но нашли возможность поддержать и предоставить дополнительные объемы нужд ТЭС Центрэнерго", - пишет Салеев.

По его словам, первая партия для государственных ТЭС составит 50 тысяч тонн угля, она уже отгружается.



Отметим, что несмотря на войну, шахтам ДТЭК удалось сохранить прошлогодний объем добычи угля.



В рамках подготовки к отопительному сезону ДТЭК Энерго отремонтирует 26 энергоблоков теплоэлектростанций. За семь месяцев на ремонтные работы потратили более миллиарда гривен.