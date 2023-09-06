Дроны ГУР уничтожили российский наблюдательный комплекс Аванпост

Практически каждый день можно услышать об успешном уничтожении украинскими военными российского "аналоговнетного" вооружения. Сегодня, 3 сентября, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны сообщило об уничтожении российского наблюдательного комплекса Аванпост. Разведчики уничтожили его с помощью дрона.
Указано, что в россии этот наблюдательный комплекс называют "надежным сторожем границ".
Аванпост оборудован автономной системой питания, радиолокатором, ретранслятором связи, а также сервером для фиксации данных.
Ранее стало известно, что ВСУ на Купянском направлении уничтожили дронами технику россиян на 6 млн долларов. Отличились бойцы ударной роты БПЛА Ахиллес.
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