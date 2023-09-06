12:03 03 сентября Киев, Украина

Практически каждый день можно услышать об успешном уничтожении украинскими военными российского "аналоговнетного" вооружения. Сегодня, 3 сентября, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны сообщило об уничтожении российского наблюдательного комплекса Аванпост. Разведчики уничтожили его с помощью дрона.

Указано, что в россии этот наблюдательный комплекс называют "надежным сторожем границ".

"Такие комплексы агрессор использует для контроля над границей, территорией важных объектов и ведения разведки. Оптика, которой оборудован Аванпост, позволяет распознавать человека на расстоянии до 10 километров в дневное время и до 4 километров в ночное", - говорится в сообщении.

Аванпост оборудован автономной системой питания, радиолокатором, ретранслятором связи, а также сервером для фиксации данных.

"Этот комплекс немного мешал Силам безопасности и обороны Украины на Северном направлении, поэтому из "надежного сторожа" Московии его превратили в "безнадежного", – добавили в ГУР.

Ранее стало известно, что ВСУ на Купянском направлении уничтожили дронами технику россиян на 6 млн долларов. Отличились бойцы ударной роты БПЛА Ахиллес.