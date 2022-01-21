Довыборы в Раду: в ЦИК отказались регистрировать Вирастюка нардепом

По решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Василию Вирастюку отказано в регистрации нардепом из-за отсутствия правовых оснований.
Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании в среду.
Член комиссии Виктория Глущенко сообщила, что протокол ЦИК о результатах выборов в округе № 87 отменен, а посему у комиссии нет оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом. Решение приняли единогласно.
За это решение проголосовали 12 членов ЦИК. Заместитель главы комиссии Виталий Плукар также пояснил, что комиссия ищет варианты решения этой ситуации, однако на сегодняшний правильного юридического пути нет. Сейчас ЦИК прорабатывает этот вопрос, чтобы все-таки установить результаты выборов народного депутата в 87 округе.
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