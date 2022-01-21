Довыборы в Раду: в ЦИК отказались регистрировать Вирастюка нардепом

17:46 05 Май Киев, Украина

По решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Василию Вирастюку отказано в регистрации нардепом из-за отсутствия правовых оснований.

Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании в среду.

Член комиссии Виктория Глущенко сообщила, что протокол ЦИК о результатах выборов в округе № 87 отменен, а посему у комиссии нет оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом. Решение приняли единогласно.

«ЦИК постановляет: установить отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом Украины согласно поданному им заявлению, зарегистрированному в ЦИК 27 апреля. Копию этого постановления прислать Вирастюку, а постановление обнародовать на официальном сайте ЦИК», — сказала Глущенко.

За это решение проголосовали 12 членов ЦИК. Заместитель главы комиссии Виталий Плукар также пояснил, что комиссия ищет варианты решения этой ситуации, однако на сегодняшний правильного юридического пути нет. Сейчас ЦИК прорабатывает этот вопрос, чтобы все-таки установить результаты выборов народного депутата в 87 округе.