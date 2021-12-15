Довыборы на Прикарпатье признаны состоявшимися

18:16 05 Апрель Киев, Украина

Довыборы в ВР на избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области признаны состоявшимися, а результаты будут установлены после вступления в законную силу всех судебных решений.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК

"Очень непростые выборы состоялись", - заявил глава ЦИК Олег Диденко.

Отмечается, что комиссия приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования.



Глава окружной избирательной комиссии ОИО №87 огласил данные протокола и отчитался о работе комиссии. Отмечается, что у членов ЦИК возник ряд вопросов к докладу главы ОИК.

"Есть много сигналов о нарушениях, среди которых серьезное беспокойство вызывают установленные факты исчезновения избирательных бюллетеней. Призываем правоохранительные органы как можно быстрее провести беспристрастное расследование и привлечь к ответственности лиц, совершивших эти нарушения. В свою очередь ЦИК будет детально прорабатывать все материалы от ОИК и в пределах своих полномочий устанавливать результаты выборов с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу", - отметил Диденко.

Накануне на сайте ЦИК появилась информация о том, что обработано 100% протоколов на довыборах на 87-м округе. Согласно им, побеждает кандидат от партии Слуга народа Василий Вирастюк - он набирает 31,25% (15 076 голосов). За кандидата от партии За майбутне Александра Шевченко свои голоса отдали 29,69% проголосовавших (14 327 голосов). Руслан Кошулинский от партии ВО Свобода набрал 28,86% (13 927 голосов).



При этом пересчет голосов на некоторых участках оспаривают в суде.