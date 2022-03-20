Доверие к ВСУ и президенту самое высокое за все годы независимости - Монастырский

11:41 20 марта Киев, Украина

Политики в погоне за политическим влиянием на людей не должны мешать украинским защитникам – Вооруженным Силам Украины и всему сектору безопасности – выполнять свое дело победы над врагом.

Об этом заявил Министр внутренних дел Денис Монастырский

«Я присоединяюсь к заявлению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Какие могут быть политические споры, когда мы работаем на победу над врагом? В настоящее время страна объединилась. Объединилась вокруг Вооруженных Сил Украины и Верховного Главнокомандующего Президента Украины Владимира Зеленского», – подчеркнул Министр.

По его словам, уровень доверия к нашим Защитникам и Главе государства — самый высокий за все годы независимости. Причем, не только в Украине, но и в мире. Мы ведь боремся не только за собственное украинское будущее, но и за будущее всей Европы и всего цивилизованного мира, акцентировал Денис Монастырский.

«Если бы такой уровень доверия был у украинской армии и власти в 2014 году, то не было бы у нас никакого российского вторжения 24 февраля 2022 года. Но история не признает ни одного "если бы". Я стою в одном строю с нашими защитниками каждый день. И делаю это, не выставляя фото в Facebook. Хотя многие политики считают, что это обязательная часть поддержки. Это все – условности. Сейчас мы и дальше бить врага и идти к нашей победе. Каждый должен помогать нашим защитникам», – убежден он.

Каждый, по мнению Министра МВД, должен делать то, что может и умеет.