Достижения Зеленского в борьбе с коррупцией

16:28 26 Май Киев, Украина

Команда президента похвасталась достижениями главы государства в противодействии росту коррупции в стране.

Об этом Команда Зеленского сообщила в Facebook.



Так, "Зеленскому за два года на посту президента в борьбе с коррупцией удалось":



- вернуть ответственность за незаконное обогащение;



- запустить Высший антикоррупционный суд;



- реформировать органы прокуратуры;



- подписать закон о поощрении и защите обличителей коррупции;



- сохранить электронное декларирование несмотря на сопротивление старых элит;



- начать перезагрузку Конституционного Суда Украины;



- внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.