Достижения Зеленского в борьбе с коррупцией

Команда президента похвасталась достижениями главы государства в противодействии росту коррупции в стране.
Об этом Команда Зеленского сообщила в Facebook.
Так, "Зеленскому за два года на посту президента в борьбе с коррупцией удалось":
- вернуть ответственность за незаконное обогащение;
- запустить Высший антикоррупционный суд;
- реформировать органы прокуратуры;
- подписать закон о поощрении и защите обличителей коррупции;
- сохранить электронное декларирование несмотря на сопротивление старых элит;
- начать перезагрузку Конституционного Суда Украины;
- внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.
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