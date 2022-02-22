Достижения Зеленского в борьбе с коррупцией

16:28 26 Май Киев, Украина

Команда президента похвасталась достижениями главы государства в противодействии росту коррупции в стране.
 
Об этом Команда Зеленского сообщила в Facebook.

Так, "Зеленскому за два года на посту президента в борьбе с коррупцией удалось":

- вернуть ответственность за незаконное обогащение;

- запустить Высший антикоррупционный суд;

- реформировать органы прокуратуры;

- подписать закон о поощрении и защите обличителей коррупции;

- сохранить электронное декларирование несмотря на сопротивление старых элит;

- начать перезагрузку Конституционного Суда Украины;

- внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.