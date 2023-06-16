Доставка "подарков" дронами, или как спецназ СБУ уничтожает технику россиян. Видео

07:41 28 мая Киев, Украина

На украинской земле продолжается планомерное и неизбежное уничтожение оккупационных российских войск. Спецназовцы Службы безопасности Украины успешно уничтожают технику россиян с помощью ударных дронов. Бойцы показали, как они точно сбрасывают боеприпасы на технику врага.

"Спецназовцы СБУ продолжают забрасывать оккупантов "подарками" прямо с неба. Воины ЦСО А делают это настолько эффектно, что российские военные либо сгорают от счастья, либо взлетают в кюветы от точности таких сюрпризов", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, на этот раз "подарки" от бойцов получили экипажи:

танков,

БМ Град,

броневиков,

Камазов и военных грузовиков.

Напомним, ранее спецназовцы СБУ дроном Пегас уничтожили беспилотник россиян. А киберспециалисты СБУ уничтожили три вражеских комплекса наблюдения.