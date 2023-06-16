Доставка "подарков" дронами, или как спецназ СБУ уничтожает технику россиян. Видео

На украинской земле продолжается планомерное и неизбежное уничтожение оккупационных российских войск. Спецназовцы Службы безопасности Украины успешно уничтожают технику россиян с помощью ударных дронов. Бойцы показали, как они точно сбрасывают боеприпасы на технику врага.
По информации СБУ, на этот раз "подарки" от бойцов получили экипажи:
танков,
БМ Град,
броневиков,
Камазов и военных грузовиков.
Напомним, ранее спецназовцы СБУ дроном Пегас уничтожили беспилотник россиян. А киберспециалисты СБУ уничтожили три вражеских комплекса наблюдения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии