Допрос Порошенко перенесен на конец недели

13:13 31 Май Киев, Украина

Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко по "делу Козака-Медведчука", который должен был состояться сегодня, перенесен на конец недели.



Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



"Народного депутата Петра Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться 31 мая в 15.00. Но по просьбе его адвокатов допрос перенесен на другую дату этой недели", - сообщили в СБУ.



В спецслужбе напомнили, что Порошенко вызывается в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (государственная измена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).



В СБУ подчеркивают, что вызов Порошенко на допрос необходим для всестороннего и объективного изучения обстоятельств уголовного производства.