Донетчина: За прошедшие сутки враг обстрелял 15 населенных пунктов - пострадало мирное население. Фото

14:30 14 апреля Киев, Украина

В результате ударов повреждены по меньшей мере 34 гражданских объекта: жилые дома, сельскохозяйственная и железнодорожная инфраструктура, газопровод. Ранены 11 мирных жителей.



За прошедшие сутки кафиры ударили по таким населенным пунктам Донетчины: Мариуполь, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Большая Новоселка, Очеретино, Черкасское, Новоселовка-3, Берестово, Сокол, Комар, Богатырь, Новомихайловка, Новобахмутовка, Долина.



Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.



Сегодня утром войска России нанесли три авиаудара по пгт Великая Новоселка. Есть раненые.



Полиция Донбасса открыла уголовные производства по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.