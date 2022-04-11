Дональд Трамп смирился с поражением в президентской гонке

13:47 14 ноября Киев, Украина

Закончилась ожесточенная борьба за президентское кресло в США. Утихают страсти. Вот и действующий пока президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме перед журналистами, согласился признать победу Байдена. Он указал на тот факт, что вновь созданную администрацию может возглавить уже не он, а его соперник - демократ Джо Байден.

Он также заверил, что администрация не будет закрываться из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

"Нынешняя администрация не будет закрываться. Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет следующая администрация - видимо, время покажет, могу сказать: нынешняя администрация не будет закрываться", - заявил Трамп.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Байден уже провозгласил себя победителем. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения.