Дональд Трамп не собирается выводить США из состава НАТО

В интервью журналистам The Washington Post президент Дональд Трамп заявил, о том, что не собирается выводить США из состава НАТО.

"Нет, я не хочу выходить... Но я хочу, чтобы они (другие страны НАТО) платили свою справедливую долю", - сказал Трамп.

Также он рассказывал о шагах, которые он предпринял для противодействия России. Среди прочего он назвал свои усилия, направленные на то, чтобы убедить союзников по НАТО увеличить финансирование альянса.

По словам Трампа, благодаря его действиям восемь стран НАТО выполняют обязательства, тратя на оборонные нужды не менее 2% ВВП.

"Но, кстати говоря, 2% - это слишком мало... У меня были такие, кто почти ничего не платил, а теперь они платят. И они задали мне серьезный вопрос: "Вы бы вышли...?" И я ответил: "Я бы вышел". И если вы не даете такой ответ, они не собираются платить", - пояснил Трамп.

Напомним, еще в январе 2019 года Конгресс принял законопроект, запрещающий Трампу использовать государственные средства для выхода из НАТО. Это сделали после публикаций СМИ о желании Трампа выйти из Альянса.