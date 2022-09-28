Должно быть выписано, какой будет реакция на применение рф ядерного оружия - Зеленский
17:00 28 сентября Киев, Украина
Мировое сообщество не должно бояться угроз применения ядерного оружия со стороны того или иного агрессора.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский
во время общения с университетским сообществом Гарварда, сообщает пресс-служба главы государства.
По его словам, таких угроз от рф будет еще много.
"Чтобы их было меньше, должно быть системно выписано, какой будет реакция. Даже на слова или намерения. Чтобы такие военно-политические руководители боялись даже думать угрожать любому государству чем угодно - ядерным оружием, голодом, аннексией или оккупацией", - сказал президент.
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