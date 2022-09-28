Должно быть выписано, какой будет реакция на применение рф ядерного оружия - Зеленский

"Чтобы их было меньше, должно быть системно выписано, какой будет реакция. Даже на слова или намерения. Чтобы такие военно-политические руководители боялись даже думать угрожать любому государству чем угодно - ядерным оружием, голодом, аннексией или оккупацией", - сказал президент.