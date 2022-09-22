Должен быть создан Специальный трибунал для наказания россии - Зеленский

Президент Украины требует создать Специальный трибунал для наказания рф за преступление агрессии.
Об этом сообщил Зеленский в Генассамблее ООН.
Отмечается, что Украина будет апеллировать к Генассамблее ООН для создания механизма компенсаций, поскольку россия должна заплатить своими активами.
Кроме того, Зеленский изложил пять пунктов формулы, которая, по его словам, наказывает преступность, защищает жизнь, восстанавливает безопасность и территориальную целостность, гарантирует безопасность и обеспечивает решимость:
Кроме того, Зеленский изложил пять пунктов формулы, которая, по его словам, наказывает преступность, защищает жизнь, восстанавливает безопасность и территориальную целостность, гарантирует безопасность и обеспечивает решимость:
- Наказание за преступление агрессии, за нарушение границ и территориальной целостности, которое должно действовать до тех пор, пока не будет восстановлена международно признанная граница и не прекратится агрессия, до полного возмещения убытков и потерь за войну. Речь идет о санкциях, блокировании торговли и отношений с агрессором, отказе в праве голоса, праве делегирования, праве вето. Также надо применять против пропагандистов полный пакет персональных ограничений и не позволять гражданам государства-агрессора наслаждаться туризмом или шопингом на территории тех, кто ценит мир, а поощрять визовыми ограничениями бороться против агрессии.
- Защита жизни. Зеленский сказал, что чтобы защитить жизнь украинцев, Украине нужна помощь, в частности оружие, техника и снаряды, а также финансовая поддержка.
- Обеспечение территориальной целостности Украины. По словам Зеленского, надо избавиться от основного фактора глобальной турбулентности - ценообразования, а именно энергетического шантажа рф, необходимо ограничить цены.
- Гарантии безопасности для Украины. Отмечается, что есть предложения обновить архитектуру безопасности для мира, что не позволит больше агрессии против Украины, и эти предложения уже презентуют партнерам. Речь идет о юридически обязательных многосторонних и двусторонних договорах.
- Решимость бороться и решимость мира обороняться.
Зеленский добавил, что чего нет в формуле - нейтральности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии