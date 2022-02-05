Документ с изменениями в закон "О туризме" передан на подпись Зеленскому

15:48 14 Май Киев, Украина

Глава парламента Дмитрий Разумков подписал законопроект о внесении изменений в Закон "О туризме" , документ передан на утверждение президенту.

Законопроект № 2673 "О внесении изменений в Закон Украины "О туризме" предусматривает расширение круга субъектов предоставления гостиничных услуг.

Об этом свидетельствуют данные в карточке закона.



Законом предлагается предоставить возможность обращаться за установлением объектам туристической инфраструктуры (гостиницам, другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по размещению, заведениям питания, курортным заведениям и т.д.) соответствующей категории не только владельцам, но и пользователям соответствующих объектов недвижимости. Так, жилые объекты туристической инфраструктуры, которые принадлежат или управляются предпринимателями, смогут считаться гостиницами и вести туристический бизнес.



В пояснительной записке к закону говорится, что реализация принятого документа будет способствовать стимулированию и активизации развития рынка предоставления гостиничных услуг, увеличению количества гостиничной инфраструктуры, и, как следствие, - увеличению занятости населения, его доходов и экономическому росту регионов, на территории которых будут функционировать объекты туристической инфраструктуры.



Закон передан на подпись Президенту Украины. В случае подписания документ вступит в силу с 1 января 2023 года.