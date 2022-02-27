Добкин снял свою кандидатуру в пользу Кернеса

Михаил Добкин заявил, что его миссия выполнена, так как действующий мэр Харькова Геннадий Кернес идет на поправку, он снимает свою кандидатуру.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он заявил, что считает свою миссию выполненной, так как действующий мэр идет на поправку и будет участвовать в местных выборах.
Политик пожелал Кернесу и его политической силе "Блок Кернеса – Успешный Харьков" победы на выборах.
Информацию о снятии Добкиным своей кандидатуры также подтвердила харьковскому изданию NewsRoom председатель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая.
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