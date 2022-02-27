Добкин снял свою кандидатуру в пользу Кернеса

09:55 05 Октябрь Киев, Украина

Михаил Добкин заявил, что его миссия выполнена, так как действующий мэр Харькова Геннадий Кернес идет на поправку, он снимает свою кандидатуру.



Об этом он написал в своем Telegram-канале.



Он заявил, что считает свою миссию выполненной, так как действующий мэр идет на поправку и будет участвовать в местных выборах.

"Уважаемые харьковчане, дорогие друзья. Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идёт на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена", – написал Добкин.

Политик пожелал Кернесу и его политической силе "Блок Кернеса – Успешный Харьков" победы на выборах.

"Желаю победы на выборах ему и его блоку. Задачу любить Харьков и работать для людей никто не отменял. Ведь это наш город и нам здесь жить!", – написал Добкин.

Информацию о снятии Добкиным своей кандидатуры также подтвердила харьковскому изданию NewsRoom председатель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая.