До выхода на государственную границу остается 50 км, - Залужный

Украинские бойцы с начала сентября освободили уже 3000 кв км территорий. ВСУ в Харьковской области находятся в 50 километрах от границы с россией. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Залужный также показал результаты успешных контрнаступательных операций ВСУ.
На фото - результаты работы нескольких подразделений Вооруженных Сил. В тесном взаимодействии они освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка.
Напомним, украинские военные освободили еще один населенный пункт в Харьковской области - пгт Чкаловское.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о взятии украинскими военными Василенково и Артемовки.
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