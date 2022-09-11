До выхода на государственную границу остается 50 км, - Залужный

Украинские бойцы с начала сентября освободили уже 3000 кв км территорий. ВСУ в Харьковской области находятся в 50 километрах от границы с россией. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных россией территорий. С начала сентября более 3000 кв км возвращено под контроль Украины. На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода на государственную границу остается 50 км", - отметил он.

Залужный также показал результаты успешных контрнаступательных операций ВСУ.

На фото - результаты работы нескольких подразделений Вооруженных Сил. В тесном взаимодействии они освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка.

"Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали Москва, Омск и Питер, позволило развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные освободили еще один населенный пункт в Харьковской области - пгт Чкаловское.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о взятии украинскими военными Василенково и Артемовки.