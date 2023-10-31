До конца недели будут хорошие новости в вопросе вступления в ЕС — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до конца недели следует ожидать хороших новостей в вопросе вступления Украины в Европейский Союз.
Об этом он сообщил в эфире марафона "Единые новости".
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на заседании партийного совета коалиционеров заявил , что переговоры между ЕС и Украиной по членству в Союзе могут начаться уже в декабре.
По его словам, через неделю будет подготовлен отчет о том, как страны-претендентки продвинулись в выполнении требований для присоединения к Евросоюзу. Ранее такие же надежды выразила и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Европейский Союз 8 ноября должен дать оценку выполнению Украиной реформ по началу переговоров по вступлению в ЕС. Он будет касаться как Украины, так и других стран, претендующих на членство в Евросоюзе.
По его словам, через неделю будет подготовлен отчет о том, как страны-претендентки продвинулись в выполнении требований для присоединения к Евросоюзу. Ранее такие же надежды выразила и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Европейский Союз 8 ноября должен дать оценку выполнению Украиной реформ по началу переговоров по вступлению в ЕС. Он будет касаться как Украины, так и других стран, претендующих на членство в Евросоюзе.
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