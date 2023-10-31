До конца недели будут хорошие новости в вопросе вступления в ЕС — Кулеба

07:47 31 октября Киев, Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до конца недели следует ожидать хороших новостей в вопросе вступления Украины в Европейский Союз.
 
Об этом он сообщил в эфире марафона "Единые новости".
"Я думаю, что с конца этой недели вы увидите события и новости, которые будут иметь положительный эффект. Украинские власти работали над тем, чтобы выполнить все, что нужно с нашей стороны. Президент контролировал это... Я не раз говорил, если не будет никаких" форс-мажоров, то до конца этого года Украина откроет переговоры по членству в ЕС. Пока мы уверенно двигаемся к этой цели, но детали я не буду раскрывать", — сказал Кулеба.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на заседании партийного совета коалиционеров заявил , что переговоры между ЕС и Украиной по членству в Союзе могут начаться уже в декабре.

По его словам, через неделю будет подготовлен отчет о том, как страны-претендентки продвинулись в выполнении требований для присоединения к Евросоюзу. Ранее такие же надежды выразила и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Европейский Союз 8 ноября должен дать оценку выполнению Украиной реформ по началу переговоров по вступлению в ЕС. Он будет касаться как Украины, так и других стран, претендующих на членство в Евросоюзе.