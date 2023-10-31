До конца недели будут хорошие новости в вопросе вступления в ЕС — Кулеба

Об этом он сообщил в эфире марафона "Единые новости".

"Я думаю, что с конца этой недели вы увидите события и новости, которые будут иметь положительный эффект. Украинские власти работали над тем, чтобы выполнить все, что нужно с нашей стороны. Президент контролировал это... Я не раз говорил, если не будет никаких" форс-мажоров, то до конца этого года Украина откроет переговоры по членству в ЕС. Пока мы уверенно двигаемся к этой цели, но детали я не буду раскрывать", — сказал Кулеба.