До конца месяца в беларуси продлят военные учения

16:19 20 января Киев, Украина

Минимум до 30 января в беларуси продлили военные учения, к списку задействованных полигонов добавился еще один - Ружаны.



Об этом 20 января сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн.



Отмечается, что 20-21 января станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы силы рф, продолжат работать без перерыва - Осиповичский, Доманово, Лепельский и Обуз-Лесновский.



Согласно графику учения продлены:

на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский (Борисовский район) - до 28.01;

на полигоне Гожский (Гродненский район) - до 29.01;

на полигоне Брестский (Брестский район) - до 28.01;

на полигоне Осиповичский (Осиповичский район) - до 29.01;

на 212-м авиационном полигоне Неман (Новогрудский район) - до 27.01;

на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский (Барановичский район) - 30.01;

на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО Доманово (Ивацевичский район) - до 29.01;

на полигоне Лепельский (Лепельский район) - до 29.01.

Кроме того, накануне начались двухдневные учения на 210-м авиационном полигоне ВВС и войск ПВО Ружаны.