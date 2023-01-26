До конца марта Британия планирует поставить в Украину танки Challenger 2

Об этом заявил в четверг заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чалк.
Ранее в этом месяце Великобритания заявила, что отправит в Украину 14 своих основных боевых танков вместе с дополнительной артиллерийской поддержкой.
По его словам, к тому времени украинские военные будут интенсивно тренироваться, как эксплуатировать и обслуживать эти машины.
Другие страны, включая США и Германию, также впоследствии взяли на себя обязательства по поставке танков, которые Киев приветствовал как потенциальный переломный момент в борьбе за отпор российскому вторжению.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал поставку Украине немецких танков Leopard 2 до конца марта.
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