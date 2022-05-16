До конца года Германия намерена отказаться от нефти РФ

Даже если не будет введен общеевропейский запрет, Германия планирует полностью отказаться от импорта нефти России.
Об этом 16 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве.
По словам чиновников, Берлин уже предпринимает усилия по заключению сделок с альтернативными поставщиками, и правительство уверено, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев.
Правительство канцлера Олафа Шольца намерено продвигать национальный план в рамках санкций Европы против РФ за ее вторжение в Украину. При этом собеседники агентства не уточнили, какие страны восполняют дефицит.
По данным министерства экономики страны, Германия уже снизила долю потребления российской нефти с 35% до 12%.
Ожидается, что нефтяные санкции и энергетическая безопасность будут в центре внимания на встрече Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте 19 мая, а также в ходе переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Берлине 20 мая.
По словам чиновников, Берлин уже предпринимает усилия по заключению сделок с альтернативными поставщиками, и правительство уверено, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев.
Правительство канцлера Олафа Шольца намерено продвигать национальный план в рамках санкций Европы против РФ за ее вторжение в Украину. При этом собеседники агентства не уточнили, какие страны восполняют дефицит.
По данным министерства экономики страны, Германия уже снизила долю потребления российской нефти с 35% до 12%.
Ожидается, что нефтяные санкции и энергетическая безопасность будут в центре внимания на встрече Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте 19 мая, а также в ходе переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Берлине 20 мая.
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