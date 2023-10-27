До конца 2023 года Украина будет производить десятки тысяч беспилотников— Камышин

18:59 25 октября Киев, Украина

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Украина сейчас производит в разы больше снарядов, чем в прошлом, а дронов до конца 2023 года будет производить десятки тысяч в месяц.

Об этом он рассказал на брифинге во время промышленного форума НАТО в шведском Стокгольме.



Министр говорит. что Украина до сих пор в вопросах снарядов полагается на поставки партнеров. Отечественный оборонно-промышленный комплекс растет, но этого недостаточно: пока как бы Украина не увеличила собственное производство, все равно будет во многом полагаться на поставки западных партнеров.

"Если говорить, например, о снарядах, то сейчас мы производим их в разы больше, чем за весь прошлый год. Но это в любом случае достаточно далеко от того, сколько нам нужно. Потому что у нас самая большая война поколений. И уровень потребление снарядов достаточно высокое", - говорит Камышин.

По словам чиновника, промышленность дронов в Украине наращивается быстрее, чем боеприпасов и боевого оружия: "Что касается дронов, то мы уже производим их тысячами. До конца года это будут десятки тысяч в месяц".