Днестровская гидроэлектростанция сократила производство электроэнергии, по причине критически низкого уровня воды в Днестровском водохранилище, говорится в сообщении Укргидроэнерго.
В Укргидроэнерго также сообщают, что за последнюю декаду июля среднесуточный приток воды в Днестровское водохранилище уменьшился более чем втрое по сравнению со средними значениями за многие годы. Малая водность привела к тому, что в июле выработка электроэнергии на Днестровской ГЭС уменьшилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также, по информации Укргидрометцентра, учитывая долгосрочный прогноз погоды, можно ожидать и в дальнейшем сохранение низкого притока с тенденцией к снижению, что приведет к уменьшению выработки электроэнергии на Днестровской ГЭС.
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