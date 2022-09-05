12:43 02 августа Киев, Украина

Днестровская гидроэлектростанция сократила производство электроэнергии, по причине критически низкого уровня воды в Днестровском водохранилище, говорится в сообщении Укргидроэнерго.

"За 28 дней июля этого года приток в Днестровское водохранилище равнялся 64 м3/с, что составляет лишь 19% месячной нормы и 99% обеспеченности. И это наименьшее среднее значение притока воды в июле за весь период эксплуатации Днестровского водохранилища, начиная с 1985 года", - говорится в сообщении со ссылкой на оценку Укргидрометцентра.

В Укргидроэнерго также сообщают, что за последнюю декаду июля среднесуточный приток воды в Днестровское водохранилище уменьшился более чем втрое по сравнению со средними значениями за многие годы. Малая водность привела к тому, что в июле выработка электроэнергии на Днестровской ГЭС уменьшилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В связи с природными явлениями засухи и маловодия, компанией была скорректирована стратегия торговли, поскольку важнейшим является обеспечение санитарного попуска и экономия водных ресурсов", - комментирует ситуацию Богдан Сухецкий, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности.

Также, по информации Укргидрометцентра, учитывая долгосрочный прогноз погоды, можно ожидать и в дальнейшем сохранение низкого притока с тенденцией к снижению, что приведет к уменьшению выработки электроэнергии на Днестровской ГЭС.