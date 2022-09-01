Днепропетровскую область оккупанты обстреливали всю ночь - ОВА

11:00 21 августа Киев, Украина

Войска страны-агрессора россии всю ночь обстреливали ракетами Днепропетровскую область. Повреждены жилые дома, газопроводы и линии электропередач. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram в воскресенье, 21 августа.

"Нас обстреливали всю ночь. От вражеских атак снова страдали два района – Никопольский и Криворожский", – написал он.

В частности, враг ударил по Никопольскому району пять раз. На город Никополь россияне направили 25 снарядов из ствольной артиллерии. Из-за обстрела произошел сильный пожар на предприятии – огонь уничтожил оборудование.

Также в городе изуродована школа, один дом разрушен, два десятка – повреждены. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач. Без света – более 3 тысяч человек. Работают аварийные бригады. Люди не пострадали.

Марганецкую громаду оккупанты трижды накрыли огнем из ствольной артиллерии и РСЗО Град. Люди не пострадали.

Также в Марганце повреждена высоковольтная линия – обесточены более 2200 домов. Продолжаются восстановительные работы.

По Мировской громаде было произведено 10 выстрелов из ствольной артиллерии. Есть разрушение пять домов.

В Криворожском районе россияне из Ураганов обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую общины. Без жертв и разрушений.

Напомним, в ночь на субботу войска рф четыре раза открывали огонь по Днепропетровской области. Тогда также под обстрел попали Никопольский и Криворожский районы. Обошлось без пострадавших.

Также накануне ПВО сбило над Днепропетровщиной четыре ракеты Калибр. В Никопольском районе из-за падения обломков ракеты повреждены четыре частных дома. Один из них и автомобиль рядом загорелись. 48-летний мужчина получил ожоги.